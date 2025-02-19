РФ массированно атаковала Одессу дронами: часть города осталась без света, воды и тепла. Фото

В ночь на среду, 19 февраля, российские оккупационные войска массированно атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed. Раздалось много взрывов, под ударом врага оказался густонаселенный район города.

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Об этом в Telegram сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. В результате атаки РФ большая часть домов осталась без электричества, воды и тепла.

По словам мэра, без теплоснабжения остались больницы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры.

"На месте разворачивается оперативный штаб. Вместе со специалистами сейчас оцениваем последствия", – написал он.

Ранее, в ночь на 14 февраля, Одесщина оказалась под дроновой атакой России. Вражеские ударные беспилотники атаковали Одесский район. Были зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 февраля российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры – Николаевскую ТЭЦ. В результате удара дронами-камикадзе пострадал один из работников, его доставили в больницу.

Без теплоснабжения осталось более 100 тысяч человек. Такие действия захватчика свидетельствуют о коварстве врага и его желании продолжать войну до полного уничтожения украинского народа и государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Николаеве в результате этого российского дронового обстрела была полностью разрушена электрогенерация. В городе пытались возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути.

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