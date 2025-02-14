Оккупанты ночью атаковали Одесщину, вспыхнули пожары: повреждена припортовая инфраструктура. Фото

В ночь на 14 февраля Одесщина оказалась под дроновой атакой России. Вражеские ударные беспилотники атаковали Одесский район.

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Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха, на местах попадания вспыхнули пожары. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он отметил, что на Одесский район захватчики направили "Шахеды".

"Над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО. В результате атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали", – подчеркнул Кипер.

Начальник Одесской ОВА заверил, что на местах попадания работают все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины.

Напомним, в ночь на 14 февраля во время очередной воздушной атаки Россия направила на украинские города и села 133 беспилотника. Во время 13-часовой воздушной тревоги защитники неба сбили 73 дрона, еще 58 вражеских БПЛА-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Однако в пяти украинских регионах в результате российской атаки есть повреждения.

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