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Оккупанты ночью атаковали Одесщину, вспыхнули пожары: повреждена припортовая инфраструктура. Фото

Лилия Рагуцкая
War
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Оккупанты ночью атаковали Одесщину, вспыхнули пожары: повреждена припортовая инфраструктура. Фото

В ночь на 14 февраля Одесщина оказалась под дроновой атакой России. Вражеские ударные беспилотники атаковали Одесский район.

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Зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха, на местах попадания вспыхнули пожары. Об этом рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Оккупанты ночью атаковали Одесщину, вспыхнули пожары: повреждена припортовая инфраструктура. Фото

Он отметил, что на Одесский район захватчики направили "Шахеды".

"Над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО. В результате атаки есть повреждения припортовой инфраструктуры и недействующей базы отдыха. Также осколками был поражен легковой автомобиль. На местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, люди не пострадали", – подчеркнул Кипер.

Оккупанты ночью атаковали Одесщину, вспыхнули пожары: повреждена припортовая инфраструктура. Фото

Начальник Одесской ОВА заверил, что на местах попадания работают все соответствующие службы, а правоохранительные органы фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины.

Напомним, в ночь на 14 февраля во время очередной воздушной атаки Россия направила на украинские города и села 133 беспилотника. Во время 13-часовой воздушной тревоги защитники неба сбили 73 дрона, еще 58 вражеских БПЛА-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

Однако в пяти украинских регионах в результате российской атаки есть повреждения.

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