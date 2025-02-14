Воздушный бой длился 13 часов: защитники неба сбили 73 дрона РФ, есть повреждения в пяти областях

В ночь на 14 февраля Силы обороны Украины отразили очередную российскую атаку, уничтожив более семи десятков дронов разных типов. Большинство из остальных тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время пострадали Киевщина, Сумщина, Черниговщина, Одесщина и Харьковщина.

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Противовоздушная оборона работала в 11 областях в течение 13 часов, ведь именно столько продолжалась эта вражеская атака (с 19:30 минувших суток). В Воздушных силах ВСУ рассказали детали.

В частности, враг направил для ударов по Украине 133 беспилотника (Shahed и различные БПЛА-имитаторы): пуски осуществлялись из районов российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 пятницы подтверждено сбитие 73 российских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 58 вражеских БПЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Утром в пятницу в результате атаки российского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине Сум. По данным горсовета, пострадал один человек. Всего над Сумщиной зенитчики сбили 20 "Шахедов".

В результате падения обломков БПЛА типа "Герань-2" в городе Богодухов на Харьковщине разрушено хозяйственное сооружение, повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, получившие острую реакцию на стресс.

На Николаевщине защитники уничтожили семь дронов РФ, столько же обезвредили на Черкасщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 февраля Россия применила для ударов по Украине 140 разных БПЛА: защитники неба сбили 85 дронов, а 52 были потеряны локационно. В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.

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