Защитники неба отразили атаку 140 дронов РФ: сбито 85 целей, пострадали две области

Силы обороны в ночь на 13 февраля сбили над Украиной 85 российских дронов, еще более полусотни – потеряны благодаря действию РЭБ. В результате очередной вражеской атаки пострадали Одесщина и Харьковщина.

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В общем ПВО работала в 10 областях. Об отражении нападения, которое продолжалось с 20:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в этот раз агрессор запустил по Украине 140 ударных БПЛА Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов направлений городов Орел, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ).

Российскую воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил, а также Сил обороны Украины.

Были сбиты 85 вражеских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Еще 52 российских БПЛА-имитатора – локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской дроновой атаки в Измаильском районе Одесщины повреждены припортовая инфраструктура и недействующее учебное заведение; осколками поражен автомобиль, внутри которого получила ранение женщина.

В Харьковской области в результате падения БПЛА в лесополосе села Тарановка (Чугуевский район) повреждены остекление и забор на территории двух частных домов, а также АЗС.

За ночь в небе над Сумщиной зенитчики сбили 13 "Шахедов", над Николаевщиной уничтожено восемь, над Днепропетровщиной – семь, а над Черкасщиной – три БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской воздушной атаки в ночь на 12 февраля Силы обороны сбили шесть баллистических ракет и 71 дрон, еще 40 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны. В результате атаки пострадали Киевщина, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

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