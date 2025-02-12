Россия атаковала Украину с воздуха: силы ПВО сбили 6 баллистических ракет и 71 БпЛА

Россия в ночь на 12 февраля и утром устроила комбинированную атаку на Украину. Враг запустил семь баллистических ракет по Киеву и Кривому Рогу и атаковал 123 беспилотника.

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Силы ПВО сбили 6 вражеских баллистических ракет и 71 беспилотник. О результатах боевой работы рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Комбинированную атаку враг начал еще с 19.00 11 февраля. Россияне нанесли удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. В общей сложности было осуществлено шесть пусков из Брянской области и один — из временно оккупированного Крыма.

Также враг атаковал 123 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов из российских Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Херсонской области.40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

Там добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

В Сумской ОВА рассказали, что ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 15 вражеских дронов. Всего с начала года над регионом уничтожены уже 382 "Шахеда".

В Днепропетровской области, по словам начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, приземлили 3 "Шахеда".

Черкащину россияне атаковать начали еще с вечера. За ночь над регионом уничтожили в черкасском небе 6 российских БпЛА.

"Обращений в экстренные службы по поводу травмирования или повреждения имущества не было", – отметил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, рано утром в Киеве прогремели мощные взрывы : российские захватчики ударили по столице баллистикой. В нескольких районах Киева вспыхнули пожары. Известно об одном погибшем, есть также пострадавшие, среди которых – 9-летняя девочка.

Также сообщалось, что накануне оккупанты нанесли удар по Золочеву на Харьковщине: в результате атаки пострадали семь человек.

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