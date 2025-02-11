Оккупанты нанесли удар по Золочеву в Харьковской области: пострадали шесть человек. Фото и видео

Во вторник, 11 февраля, около 12.00 российские захватчики нанесли удар по Золочеву Харьковской области. В результате атаки пострадали шесть человек.

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Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он добавил, что три человека доставлены в больницу.

"Российские оккупанты продолжают наносить удары по Золочевской общине. Сегодня около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиабомбами поселок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом", – говорится в сообщении.

Сначала было известно о 4 пострадавших, среди которых 12-летний мальчик. Впоследствии число увеличилось до 6 человек.

"На данный момент – шесть пострадавших. Трое из них госпитализированы в учреждения здравоохранения. Другим медики оказали помощь на месте", – отметил Синегубов.

Позже в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины сообщили, что оккупанты ударили по Богодуховскому району.

"Харьковщина. Россияне нанесли удары КАБами по Богодуховскому району. Сейчас известно о 7 пострадавших, среди которых 12-летний мальчик. Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате обстрела в поселке Золочев разрушены два частных дома, повреждены 11 домовладений и хозяйственные постройки. Также есть попадание управляемых авиабомб в окрестностях сел Светличное, Березовка, Макариха, Оришанского леса.

На местах происшествия работают необходимые службы.

В ГСЧС Украины сообщили, что из-под завалов дома удалось спасти 2 женщин и мужчину.

"Харьковщина: 2 женщины и мужчины спасли чрезвычайники из-под завалов разрушенного врагом частного дома в поселке Золочев Богодуховского района. Сегодня враг ударил туда управляемыми авиабомбами. Пострадавших передали медикам скорой", – написано в сообщении.

Повреждены 13 частных домов. Разбирая завалы, чрезвычайники нашли домашнего котика, которого также спасли.

По информации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до семи человек.

"Пострадали 7 человек: женщины 67, 93, 43, 68 лет, двое мужчин 76 и 69 лет, а также 12-летний парень. Пострадавшим оказана медицинская помощь, трое госпитализированы. Еще один удар был на территории агропредприятия, повреждены хозяйственные сооружения, пострадавших нет", – написал он.

Также враг ударил: 1 КАБ – окрестности села Светличное; 2 КАБ – вблизи села Оришанка; 1 КАБ – открытая территория села Березовка, без пострадавших и разрушений; 1 КАБ – открытая территория села Макариха. Без пострадавших и разрушений.

Напомним, 9 февраля армия РФ обстреляла Константиновку и Краматорск. В результате атаки был поврежден частный дом, ранения получили шесть человек. Все они были доставлены в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля россияне атаковали Никополь и другие населенные пункты этого района Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека, повреждены АЗС и грузовик, админздание, пятиэтажка, десяток частных домов.

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