Россия атаковала Никопольщину: изувеченные АЗС, дома, газопроводы, автомобили, есть пострадавшие. Фото

Оккупационные войска России в воскресенье атаковали Никополь и другие населенные пункты этого района Днепропетровщины. Вследствие обстрелов пострадали четыре человека, повреждены АЗС и грузовик, админздание, пятиэтажка, десяток частных домов.

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О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также обнародовал фото последствий ударов по Никопольщине.

"Агрессор без остановки атаковал Никопольский район в течение дня", – говорится в сообщении.

Враг применил тяжелую артиллерию, применил FPV-дроны, сбрасывал боеприпасы с БПЛА.

Под ударом оказались Никополь, Покровская сельская, Марганецкая и Мировская громады.

В Никополе ранения получили два человека.

Еще двое пострадали в Марганце.

30-летний мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Еще один пострадавший 76 лет будет приходить в себя дома. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, сообщил Сергей Лысак.

В целом в Никопольском районе повреждены АЗС и грузовик, а также инфраструктура, админздание.

Изувечены учебное заведение, пятиэтажка, десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, авто.

Зацепило два газопровода и две линии электропередач, информировал глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ за уходящую неделю применила для атак по Украине более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более десятка ракет разных типов. Глава государства призвал мир усиливать санкции против страны-агрессора, чтобы лишить ее возможности продолжать террор.

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