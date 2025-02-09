Зеленский: за неделю РФ запустила более 1260 авиабомб, почти 750 дронов и более 10 ракет по Украине

Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам. В течение уходящей недели враг применил для атак более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал мир усиливать санкции против РФ, чтобы лишить государство-агрессора возможностей продолжать террор.

"На этой неделе более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет разных типов выпустили россияне против наших людей", – констатировал глава государства.

В течение недели под ударами войск РФ находились мирные населенные пункты Сумщины, Херсонщины, Донетчины, Днепропетровщины и Харьковщины.

Каждый день убивать украинцев Россия может благодаря тому, что ей до сих пор удается обходить западные санкции, а также потому, что у украинского войска до сих пор нет достаточно оружия, чтобы этому противодействовать.

"Российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах – это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов", – подчеркнул президент.

Чтобы положить конец российскому террору, считает Зеленский, следует ужесточить санкции против агрессора, а также развивать украинский оборонпром.

"Мы благодарны всем партнерам, которые ужесточают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и дальше будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", – заявил он.

Напомним, только в ночь на 9 февраля Россия направила на Украину более полутора сотен беспилотников. Защитники неба сбили 70 из них. Последствия атаки зафиксированы в пяти регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!