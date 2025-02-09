Защитники неба сбили 70 из 151 дрона РФ, из-за атаки пострадали пять областей – Воздушные силы

Защитники неба Украины в ночь на 9 февраля отразили атаку РФ, которую та осуществила, примененив полторы сотни дронов. В общем над 14 областями обезвредили 70 БПЛА, а еще 74 не достигли своих целей.

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Страна-агрессор начала эту атаку с 19:30 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. В результате нее пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

Отмечается, что враг атаковал 151 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ.

Воздушное нападение отражали украинские авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы. По состоянию на 09:00 воскресенья защитники сбили 70 вражеских дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ривненской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Кроме этого, 74 российских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий), а два БПЛА еще были в воздухе и боевая работа по ним продолжалась.

Во время атаки вечером 8 февраля российский дрон попал в гражданское производственное помещение, расположенное на территории Шосткинской громады Сумщины.

В Обуховском районе Киевщины на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков дрона – поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области тоже зафиксировали падение обломков сбитых целей на открытых участках местности.

В ночь на 9 февраля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине были уничтожены два БПЛА типа Shahed. Столько же вражеских дронов сбили защитники неба на Днепропетровщине: в Синельниковском районе возник пожар, который спасатели уже потушили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 139 дронами разных типов, из которых Силы обороны сбили 67, а 71 был локационно потерян. В результате вражеского воздушного нападения пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

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