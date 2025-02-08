Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили 67 вражеских беспилотников

В ночь на 8 февраля Россия снова атаковала Украину с воздуха. На украинские города и села захватчики направили 139 дронов.

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Силы ПВО уничтожили 67 вражеских беспилотников, еще 71 был локационно потерян. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку вражеское войско начало около 19:00 7 февраля, воздушная тревога продолжалась до утра. За это время россияне атаковали Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, которые запускали из российских Курска, Орла, Миллерова, Брянска и Шаталово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Так, в Киевской области воздушная тревога продолжалась более 7 часов, в регионе работала ПВО, есть сбитые цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. В Фастовском районе в результате падения обломков сбитой вражеской цели поврежден частный дом и один недостроенный дом. В помещениях выбиты окна и повреждены фасады", – рассказали о последствиях атаки в Киевской областной военной администрации.

В Сумах вражеский дрон попал в жилой дом.

"Вражеский беспилотник попал в частный дом, расположенный на территории областного центра. В результате атаки россиян, дом разрушен, произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали. Продолжается ликвидация последствий", – отметили в Сумской ОВА.

Над Сумщиной ликвидировано 8 вражеских дронов. В целом, как подсчитали в Сумской ОВА, с начала года силы ПВО уничтожили над регионом 343 беспилотника.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, вечером и ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 7 беспилотников.

Напомним, накануне, 7 февраля, в Сумской области в результате вражеского удара погибли три человека. В последних сообщениях в Сумской ОВО накануне заявляли, что под завалами могли оставаться люди.

Также вчера враг ударил по Херсону и области. В результате атак россиян погиб работник газовой службы, пострадали двое мужчин.

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