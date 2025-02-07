Враг ударил по Херсону и области: погиб работник газовой службы, пострадали двое мужчин

Российские войска продолжают не только обстреливать Херсонскую область, но и сбрасывают взрывчатку с БПЛА на гражданских. 7 февраля в результате такой вражеской атаки погиб 37-летний работник критической инфраструктуры, выполнявший аварийно-ремонтные работы.

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Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По информации начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, кафиры сбросили взрывчатку с БПЛА на работника газовой службы, когда тот работал над восстановлением поврежденных сетей в Днепровском районе Херсона. От полученных травм мужчина, к сожалению, скончался.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 февраля 2025 года около 15:37 военнослужащие РФ совершили атаку дроном по одной из улиц в Днепровском районе Херсона, в результате чего погиб мужчина.

Кроме этого, по данным Херсонской ОГА, российские войска совершили атаки дронами на мирных жителей в разных районах области:

В Бериславе 19-летний парень получил взрывную травму и обломочные ранения ног из-за сброса вражеского боеприпаса с БпЛА. Его срочно доставили в больницу.

В Днепровском районе Херсона дрон атаковал 55-летнего мужчину, находившегося на остановке общественного транспорта. У него обломочные ранения спины и взрывная травма. Пострадавший госпитализирован.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и избегать открытых пространств в периоды активных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, утром и днем 5 февраля российские войска атаковали Херсон и Антоновку, входящую в Херсонскую территориальную общину. Оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданских, а затем обстреляли областной центр по артиллерии.

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