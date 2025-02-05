Оккупанты атаковали Херсон, есть раненые

Утром 5 февраля российские войска атаковали Херсон. Оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданских.

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Пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Атаку враг совершил около 05:30. Сначала было известно о двух людях, пострадавших в результате сброса с БпЛА.

"Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У старшего пострадавшего также открытый перелом голени. Оба пострадавших госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь", – рассказал Мрочко.

Через некоторое время чиновник сообщил об еще одном пострадавшем из-за вражеской атаки: в больницу доставили 36-летнего мужчину, у которого диагностирована минно-взрывная травма, осколочные ранения и переломы.

Напомним, накануне, 4 февраля, российские оккупанты ударили баллистикой по Изюму.

В результате вражеской атаки погибли пять человек, более 50 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

На удар по Изюму отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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