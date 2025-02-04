'С этой жестокостью невозможно примириться': Зеленский отреагировал на удар РФ по Изюму. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на кровавый удар РФ по Изюму в Харьковской области, который страна-агрессор 4 февраля нанесла баллистической ракетой. Глава государства выразил соболезнования близким погибших и призвал продолжать давить на Россию.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видео с места прилета.

Президент заявил, что российским ударом разрушена часть мэрии Изюма.

"Изюм. Продолжается спасательная операция после ракетного удара россиян по городу. Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, по состоянию на 13:30 известно о 20 раненых (по данным ОВА, в больницу госпитализировали 24 человека) и пятерых погибших.

Глава государства также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, Зеленский призвал не игнорировать преступления страны-агрессора и продолжать давление на Москву:

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять больше силы – силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, – чтобы остановить террор и защитить жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ около 11:35 во вторник нанесла удар баллистике по Изюму в Харьковской области. Вследствие прилета повреждены админздания и жилые многоэтажки. Пять человек погибли, 24 госпитализированы.

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