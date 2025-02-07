На Сумщине в результате вражеского удара погибли три человека: под завалами до сих пор могут быть люди

Поздним вечером 6 февраля российский самолет выпустил три управляемые авиационные бомбы по Миропольской громаде. В результате атаки двухэтажный многоквартирный жилой дом претерпел разрушения.

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Во время разбора завалов были обнаружены тела двух человек, сообщила Сумская областная военная администрация. Впоследствии в Офисе генпрокурора обновили данные и известили о трех погибших в результате вражеского авиаудара.

Следствие выяснило, что 6 февраля 2025 года около 23:20 оккупанты сбросили три КАБа на двухэтажный многоквартирный жилой дом в с. Мирополье Сумского района.

"В результате атаки врага погибли 3 человека – их тела достали из-под завалов", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами могут быть люди.

Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов. Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным ОВА, по состоянию на утро 7 февраля российские оккупанты совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Миропольской громаде враг стрелял из минометов (5 взрывов) и совершил пуски КАБов (8 взрывов). В результате обстрелов повреждены 2 частных дома, разрушен многоквартирный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ заявили, что главная цель Курской операции – не допустить нового наступления на Сумщину и Харьковщину. Этого удалось добиться. В то же время российские войска вынуждены перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, что ослабляет их на других участках фронта.

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