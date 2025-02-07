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На Сумщине в результате вражеского удара погибли три человека: под завалами до сих пор могут быть люди

Екатерина Дутик
War
2 минуты
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На Сумщине в результате вражеского удара погибли два человека – российские обстрелы

Поздним вечером 6 февраля российский самолет выпустил три управляемые авиационные бомбы по Миропольской громаде. В результате атаки двухэтажный многоквартирный жилой дом претерпел разрушения.

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Во время разбора завалов были обнаружены тела двух человек, сообщила Сумская областная военная администрация. Впоследствии в Офисе генпрокурора обновили данные и известили о трех погибших в результате вражеского авиаудара.

Россияне выпустили три КАБа по Мирополью на Сумщине

Следствие выяснило, что 6 февраля 2025 года около 23:20 оккупанты сбросили три КАБа на двухэтажный многоквартирный жилой дом в с. Мирополье Сумского района.

"В результате атаки врага погибли 3 человека – их тела достали из-под завалов", – говорится в сообщении.

Россияне выпустили три КАБа по Мирополью на Сумщине

Поисково-спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами могут быть люди.

Россияне выпустили три КАБа по Мирополью на Сумщине

Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов. Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Миропольская громада – обстрел Сумской области

По данным ОВА, по состоянию на утро 7 февраля российские оккупанты совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Миропольской громаде враг стрелял из минометов (5 взрывов) и совершил пуски КАБов (8 взрывов). В результате обстрелов повреждены 2 частных дома, разрушен многоквартирный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ заявили, что главная цель Курской операции – не допустить нового наступления на Сумщину и Харьковщину. Этого удалось добиться. В то же время российские войска вынуждены перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, что ослабляет их на других участках фронта.

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