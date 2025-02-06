'Пример асимметричных действий': в Генштабе назвали главную цель операции на Курщине и озвучили потери России за полгода

Курская операция, которая длится уже полгода, стала одним из самых ярких примеров асимметричных действий украинских сил. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России, что заставило врага менять свои планы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Главная цель операции – не допустить нового наступления на Сумщину и Харьковщину – была достигнута. Российские войска вынуждены опрокидывать значительные ресурсы в Курскую область, что ослабляет их на других участках фронта.

За 6 месяцев потери российских войск в Курской области составили примерно 39 900 человек, из них более 16 100 убиты. Также значительные потери понес контингент КНДР, который россияне привлекли из-за нехватки собственных сил. Из 12 тысяч северокорейских военных около 4 тысяч погибли, а их подразделения потеряли боеспособность и были выведены из фронта.

Потери российской техники также впечатляют: уничтожены сотни танков, бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников.

В частности, враг потерял:

131 танк

689 бронированных машин

386 артиллерийских систем

12 РСЗО и 12 систем ПВО

1 самолет и 3 вертолета

931 беспилотник

1164 единицы автомобильной техники

34 единицы спецтехники

Кроме того, украинские силы пленили 909 российских военных, что позволило пополнить обменный фонд и вернуть домой сотни защитников Украины.

Курская операция стала примером асимметричных и неожиданных действий ВСУ, позволяющих нанести существенные потери врагу и перехватить инициативу на поле боя. Украина продолжает доказывать, что способна избивать агрессора даже на его территории.

Напомним, украинские десантники вместе с воинами других подразделений Сил обороны в Курщине взяли в плен 21 военного РФ. Среди них – российские морпехи, украинец с оккупированной территории Запорожья, уроженец непризнанного Приднестровья, представители нацменьшинств страны-агрессора.

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