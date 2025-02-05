Обменный фонд пополнен: украинские военные взяли в плен десятки солдат РФ в Курской области. Видео

Украинские десантники вместе с воинами других подразделений Сил обороны в Курщине взяли в плен 21 военного РФ. Среди них – российские морпехи, украинец с оккупированной территории Запорожья, уроженец непризнанного Приднестровья, представители нацменьшинств страны-агрессора.

Видео дня

Видео с пленными 5 февраля опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. "Пополнение в обменном фонде Десантно-штурмовых войск в Курщине", – говорится в публикации.

В ДШУ рассказали, что десантники со смежниками захватили в плен 21 военнослужащего ВС РФ, пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

"Сейчас вы видите 21 военнослужащего РФ, избравшего верный путь, сдавшись в плен ВСУ на Курщине вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без должной подготовки и поддержки", – прокомментировал воин Сил обороны Украины.

Защитник также обратился с призывом ко всем военнослужащим армии агрессора – не участвовать в мясных штурмах ине реализовывать фантазию кремлевского диктатора.

"Сдавайтесь ВСУ и сохраняйте свою жизнь", – сказал воин.

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