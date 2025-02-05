'Кинули на мясо': пленный оккупант пожаловался на командование и рассказал о своем 'мотиве' для участия в войне. Видео

Во время допроса пленный оккупант пожаловался бойцам ВСУ на командование страны-агрессорки России и признался, что пошел убивать украинцев ради денег. Раненого военного не собирались эвакуировать и приказывали идти вперед.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Юрия Бутусова. Военное руководство РФ бросает своих подопечных на произвол судьбы и посылает на верную смерть.

История русского военнопленного Андрошина Сергея Владимировича начинается с того, что он хотел заработать денег и отправился воевать. Ему обещали службу в эвакуационной группе, но обманули и отправили в штурм.

Впоследствии оккупант был ранен, но забирать с поля боя его никто не собирался. Больше 10 дней он провел без еды, а воду пил из грязной бочки.

"Просили сбросить еду, но так и не дождались. Сбрасывали только батарейки в рацию. Команда была – должен идти, не волнует. Не выполнил команду – придут и убьют", – рассказал пленный.

Он добавил, что попав в плен в ВСУ, ему сразу же оказали первую помощь. Российское руководство же заставляет раненых солдат идти вперед, в противном случае военных расстреливают.

"Были случаи, когда сами обнулялись. Их заставляли идти, он (военный – ред.) не мог идти, потому что ноги перебиты. Им говорили – ползи, как хочешь ползи и человек просто под давлением застрелился. У нас больше мяса воюет, нас просто убивали. У нас нет ни техники, ничего", – сказал он.

Напомним, наши военные взяли в плен очередного оккупанта. Как оказалось, он и его товарищ были ранены более месяца назад. Командование оставило их без еды, воды и средств связи. Один из солдат погиб, а другой выжил, ожидая спасения, которого так и не было.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный оккупант Андрей Злобин рассказал о ситуации в Курской области РФ, где идет операция Сил обороны Украины. В селе Махновка, где он попал в плен, было много ликвидированных солдат из Северной Кореи. По словам пленного, сначала он воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области. Впоследствии получил несколько ранений, а после лечения попал в Курщину.

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