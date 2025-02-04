'Куча погибших солдат КНДР': пленный россиянин рассказал об обстановке в Курской области. Видео

Пленный российский оккупант по имени Андрей Злобин рассказал о ситуации в Курской области РФ, где продолжается операция Сил обороны Украины. В селе Махновка, где он и попал в плен, он видел много ликвидированных солдат из Северной Кореи.

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Видео допроса россиянина опубликовали на странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook. В Махновке он с другими оккупантами должен был удерживать укрепрайон.

"Заняли подвалы, никто нас долго не менял, связи не было. В один день нас прямо в подвале взяли в плен ваши ребята. Впереди нас шли корейцы, но я их видел только мертвых. Много. На улицах лежали", – сказал Злобин.

Ранее этот россиянин попал в тюрьму за то, что нарубил в лесу дров. Его приговорили к 3,5 годам заключения и лишили офицерского звания, которое тот получил в университете. Мужчина отсидел в тюрьме почти год, когда в апреле 2024-го туда приехали рекрутеры из российской армии.

Попав в ВС РФ, захватчик должен был прослужить всего полгода, однако вышло иначе. Сначала он воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области. Оккупант получил несколько ранений, а после лечения попал на Курщину.

Там он воевал против Украины в составе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, северокорейских военных вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли значительные потери. По словам анонимных источников, они не были замечены на поле боя уже около двух недель.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук подчеркнул: солдат Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине, но это не значит, что их отправили домой. Возможно, захватчики просто изменяют тактику.

А президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военным из КНДР, как и российским оккупантам, запрещено отступать – командиры казнят их за это. Тем не менее, северокорейские солдаты адаптируются к боям в таких условиях, получают реальный боевой опыт и критически важные военные навыки.

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