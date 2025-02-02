Командиры казнят солдат КНДР за попытки отступать, – Зеленский

Войска Северной Кореи активно учатся на войне против Украины, что представляет серьезную угрозу для всего мира. Они прибыли неподготовленными, но перенимают боевой опыт, который интегрируется в войско КНДР. Так же, как и российским оккупантами, им запрещено отступать – командиры казнят их за это.

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Тем не менее, северокорейские солдаты адаптируются к боям в таких условиях, получают реальный боевой опыт и критически важные военные навыки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Associated Press.

По его словам, солдаты КНДР учатся в этой войне.

"Они (северные корейцы, – ред.) приехали по сравнению с нашими военными не готовыми, но они, как и россияне, не могут отступать, потому что их можно расстреливать. Свои же силы их расстреливают, свои же командиры. Но они учатся в этой войне. В серьезных сухопутных операциях они участвуют. Я думаю, все эти знания они будут возвращать", – сказал Зеленский.

Президент считает опасным, что войска Северной Кореи находятся на Курщине. Они действительно тренируются в боевых условиях и приобретают важный опыт. В частности, относительно тактики ведения боя, стратегии использования БПЛА и навыков выживания на поле боя. Все, что они получили в Украине, будет возвращено в Северную Корею и интегрировано в их войска. Это представляет прямую угрозу безопасности США, Индо-Тихоокеанского региона и многих других стран.

Кроме того, привлечение Россией войск КНДР к войне является совершенно уникальным моментом истории. Ведь Россия впервые за десятилетие официально показала свое союзничество, привлекая Иран и Северную Корею. У этих стран по-прежнему были отношения, они тихо или не слишком обменивались технологиями, оружием и т.д.

Однако здесь Россия открыто объединилась с Ираном и Северной Кореей – не только в тайных соглашениях по вооружению, но и непосредственно в войне. Иран снабжает оружие, Северная Корея предоставляет как оружие, так и военный контингент. Речь идет уже не только об Украине; это военный альянс против всего Запада, особенно против США.

"То есть это отдельный союз на сегодня "Северная Корея – Россия – Иран". И это конкретный союз против Украины и против всего Запада. И я считаю, что это конкретный союз против Соединенных Штатов Америки. Это очень опасный союз. Эти три страны, кроме того, что они ядерные, они очень эскалационные государства, и они точно не о мире в целом. У них сегодня объединена такая политика. , увеличивать производство и т.д.", – отметил президент.

Зеленский напомнил, что Северная Корея привезла к нам 12 тысяч солдат, из которых 4 тысячи они точно потеряли. Он назвал их "первым пакетом северных корейцев", так как другими словами их назвать нельзя.

"Ведь это пакет. Они не знают, куда они едут, и воюют против страны, в которой они никогда не были воюют. Потому что это пакет, это не люди. Потому что просто такое отношение у них, в Северной Корее и у "русских", к своим людям", – добавил он.

По его данным, возможно, КНДР отправит в Украину еще 20-25 тысяч солдат. Зеленский также упомянул об успешной операции военных ВСУ на Курском направлении, поразивших их центральный командный пункт.

И ключевых офицеров России и Северной Кореи вчера они потеряли. Это была военная наша цель, справедливая. Был ракетный удар с нашей стороны. Было применение различных видов оружия, но комплексный удар был нанесен по ним. Я думаю, что это о десятках офицеров. Десятки офицеров они вчера потеряли", – объяснил президент.

Кроме этого, по его словам, после потери 4 тысяч солдат-северокорейцев не пускают в штурмы, но все может измениться в любой день. При этом украинская разведка владеет данными, в какой период и на каких направлениях снова могут привлекать войска Северной Кореи.

Зеленский считает, что Курская операция помогла защитить приграничные города, такие как Сумы и Харьков, от обстрелов и возможной оккупации.

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка констатировала, что войска Северной Кореи не смогли добиться больших результатов в Курщине. Они потеряли более трети от примерно 11 тысяч своего личного состава, а также испытывают проблемы с интеграцией в структуру командования и управления россиян.

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