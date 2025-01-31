Северокорейских военных вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли значительные потери. По словам анонимных источников, они не были замечены на поле боя уже около двух недель.

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Об этом сообщает издание The New York Times. Основной проблемой солдат КНДР стала их дезорганизация и отсутствие сплоченности.

Как отмечает издание, в ноябре прошлого года прибытие в Россию 11 тыс. военных корейцев вызвало большое беспокойство у Украины и ее союзников. Однако, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в течение трех месяцев численность северокорейских военных уменьшилась вдвое.

В свою очередь Силы обороны Украины, которые сталкивались с северокорейскими солдатами на поле боя, характеризовали их как упрямых и смелых воинов. В то же время, отсутствие организации в их рядах и отсутствие координации с российскими подразделениями быстро привели к значительным потерям.

По словам украинских чиновников и военных на передовой, войска КНДР часто действовали без должной поддержки, продвигаясь с минимальным количеством бронетехники и почти не перегруппируясь или отступая, что оставляло их в уязвимом положении.

Несмотря на критику некоторых лиц по проведению операции ВСУ в Курской области, президент Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы удержать российские территории в качестве разменной монеты в будущих мирных переговорах. Такие действия оказались своеобразным ударом для диктатора РФ Владимира Путина.

Как пишет The New York Times, именно диктатор КНДР Ким Чен Ын предложил Путину отправить своих солдат на Курщину. Большинство из них принадлежат к элитным силам специальных операций Северной Кореи, однако российские войска использовали их как обычную пехоту, заставляя идти волнами через минные поля под сильный огонь украинских защитников.

Американские чиновники предполагают, что решение вывести северокорейские подразделения с линии фронта может быть временным. Они считают, что северокорейские войска могут вернуться после дополнительной учебы или в случае, если российские командиры найдут новые способы их применения во избежание столь значительных потерь.

Напомним, 28 января стало известно, что украинские воины 8-го полка ССО провели на одном из направлений в Курской области зачистку вражеских позиций. Им удалось ликвидировать северокорейских военных и захватить важные трофеи, в частности, документы, которые могут раскрыть планы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ с помощью HIMARS нанесли удар по военным РФ в Курской области. "Бавовна" с использованием кассетных боеприпасов нейтрализовала врага, докучавшего ВСУ своими штурмами.

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