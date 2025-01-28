На Курщине воины ССО ликвидировали северокорейских солдат и захватили важные трофеи. Фото

Спецназовцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают выполнять боевые задания на Курщине. Недавно воины 8-го полка ССО провели на одном из направлений в этом российском регионе зачистку вражеских позиций.

Видео дня

Они ликвидировали северокорейских военных и захватили важные трофеи, в частности, документы, которые могут раскрыть планы врага. Об этом рассказали в ССО.

"Воины 8 полка ССО во время специальных действий на территории Курской области провели зачистку вражеских позиций, нанесли значительные потери противнику в живой силе и захватили важные трофеи врага. В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наш воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", – отмечено в сообщении.

В ССО также добавили, что операторы 8 полка нашли на вражеских позициях и забрали средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов, дальномер "ДЛ-5", тепловизионный прицел "1ПН139-1", штурмовую винтовку АК-12 с прицелом "1П87", средства связи, которые могут содержать данные о передвижениях и планах врага. Кроме того, найдены некоторые документы.

"Добытые трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника. Работаем дальше", – отметили в ССО.

Напомним, ранее в этот день в ГУР показали, как минусуют оккупантов, их транспорт и оборудование на фронте. Мощную "денацификацию" разведчики назвали "уничтожением нечисти".

Всего же накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов в сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!