'Уничтожение нечисти': в ГУР показали, как минусуют оккупантов, их транспорт и оборудование. Видео

Украинские разведчики продолжают уничтожать оккупантов и их технику на фронте. Только за прошедшую неделю они поразили 16 фортификационных сооружений вражеского войска, еще около семи десятков повредили.

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Также уничтожены 15 единиц военной техники, антенны связи и средства радиоэлектронной борьбы. Подробности и видео демилитаризации показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Уничтожение нечистые – воины ГУР продолжают минусовать оккупантов, их транспорт и оборудование на фронте. На видео – очередные результаты упорной огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины", – говорится в сообщении.

Только за неделю в зоне ответственности на линии столкновения спецназовцы ГУР уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили.

Успешно поражено 15 единиц транспорта российских захватчиков.

Также россияне потеряли два беспилотника тактического уровня, повредили разведчики и две антенны связи для БПЛА оккупантов и вывели из строя пять российских средств РЭБ/РЭР/РЛС.

"Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора России – 33 захватчика", – добавили в ГУР.

Напомним, накануне, 27 января, потери российских захватчиков составили 1380 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 12 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 72 БПЛА оперативно-тактического уровня, 86 автомобилей и 2 единицы спецтехники оккупантов.

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