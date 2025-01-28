Потери живой силы РФ в Украине превысили 833 тысячи: за сутки минус 1380 захватчиков

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1380 российских оккупантов. Также обезвредили примерно 204 единицы военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 28 января общие потери личного состава сил агрессора в войне против нашей страны уже достигают уже 833 000 (санитарные и безвозвратные). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 27 артиллерийских систем (всего 22 366), 12 боевых бронированных машин (20 573), пять танков (9876) ВС РФ.

В небе защитники сбили 72 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 23 399), на земле сожгли 86 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 35 269), две – специальной техники (3718).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили также 3053 крылатых ракеты, 1263 РСЗО, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" во время одного боевого задания уничтожили шесть единиц бронетехники оккупантов. В частности, воины сожгли несколько ББМ "Тигр" и БМП-2, БТР-82А, САУ 2С9 "Нона-С", а также поразили укрытие личного состава войск РФ.

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