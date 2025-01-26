Под Купянском пилоты БпЛА уничтожили 6 единиц бронетехники оккупантов. Видео

Украинские воины на Купянском направлении продолжают "денацификацию" и "демилитаризацию" российских войск. Во время одной из "охот" пилоты пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" уничтожили шесть единиц вражеской бронетехники.

Видео дня

Также они сожгли укрытие оккупантов. Видео боевой работы пилотов БПЛА показали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Там назвали результаты охоты пилотов БпЛА комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" "достаточно впечатляющими".

"На Купянском направлении пилоты БпЛА РУБпАК "Феникс" обнаружили и сожгли вражескую бронетехнику. В частности, были уничтожены: 2 боевые бронемашины противника "Тигр", 2 бронированные машины пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-82А и самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С". Также было уничтожено и укрытие личного состава противника", – перечислили в ОСГВ "Хортица".

Это же видео опубликовали и на странице пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс". Украинцев, желающих чаще видеть, как горят оккупанты, воины призывали поддержать подразделение финансово, указав реквизиты Банки.

Напомним, накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов за сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.

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