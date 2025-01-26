Минус 1720 оккупантов и девять танков: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев за прошедшие сутки уничтожили 120 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также ликвидировали и ранили около 1720 захватчиков из страны-агрессора.

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Общие потери живой силы оккупационных войск с начала полномасштабной войны составляют примерно 830 190. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 14 артиллерийских систем (всего 22 323), девять танков (9868) и четыре боевых бронированных машины (20 549) армии РФ.

В небе защитники сбили 40 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 23 253), а на земле сожгли еще 53 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (35 124).

За сутки не изменились данные относительно остальных наименований вооружения и техники оккупантов: всего за время войны уничтожено 3715 единиц их спецтехники, 3053 крылатые ракеты, 1263 РСЗО, 1050 средств ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей и 28 кораблей.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 82-го отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады разгромили подразделение российской 155-й бригады морской пехоты на Курщине. Такая карма догнала формирование войск РФ, которое ознаменовалось особыми зверствами и казнями пленных украинских воинов.

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