Украинские десантники на Курщине уничтожили подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады: она причастна к убийствам пленных. Видео

Буковинские десантники разгромили подразделение 155 российской бригады морской пехоты. Эта бригада отметилась особыми зверствами и казнями сдавшихся в плен украинских воинов.

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Видео с поля боя после его завершения показали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины. Там подчеркнули: уничтожение военных преступников, убивающих безоружных украинских воинов, является одним из ключевых приоритетов для каждого десантника.

"На Курщине десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Охота на этих подонков, убивающих наших пленных, прошла успешно и будет продолжена. Буковинские десантники готовы отправить всех военных преступников из 155 бригады в ад", – говорится в сообщении.

Из опубликованного видео видно, что в бой с врагом украинские воины вступили в посадке. И, судя по тому, что после завершения боя российские оккупанты так и остались лежать там, где их настигла карма и украинские пули, десантники 82 ОДШБр из сражения вышли победителями.

В ДШВ также воспользовались возможностью и призвали украинцев поддержать десантников. Сделать это можно, присоединившись к "Друзьям ДШВ" – Всеукраинской платформе поддержки Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, ранее украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Среди свежих пораженных целей – российские танки, бронемашины и БТРы, а также места скопления захватчиков, блиндажи и позиции россиян.

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