Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на передовой. Операторы дронов из подразделения "Крылья" постоянно атакуют вражескую бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав.

Видео дня

Очередную партию уничтоженных военных целей показали в ГУР. "Демилитаризацию" с "денацификацией" разведчики на этот раз проводили вблизи Покровска и на Запорожье.

"Бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков. На видео ― результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и в Запорожской области", – отметили в ГУР.

В частности, на видео зафиксировано уничтожение трех российских бронемашин "Тигр", двух БМП, а также ликвидация или поражение трех вражеских танков Т-72.

"Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места скопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование", – добавили в военной разведке.

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов.

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