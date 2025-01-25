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Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,1 т.
защитники Украины

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают наносить потери российским оккупационным войскам на передовой. Операторы дронов из подразделения "Крылья" постоянно атакуют вражескую бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав.

Видео дня

Очередную партию уничтоженных военных целей показали в ГУР. "Демилитаризацию" с "денацификацией" разведчики на этот раз проводили вблизи Покровска и на Запорожье.

"Бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков. На видео ― результаты боевой работы на фронте в районе Покровска Донецкой области и в Запорожской области", – отметили в ГУР.

Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео

В частности, на видео зафиксировано уничтожение трех российских бронемашин "Тигр", двух БМП, а также ликвидация или поражение трех вражеских танков Т-72.

"Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места скопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование", – добавили в военной разведке.

Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео
Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео
Танки, "Тигры", БПМ: украинские разведчики показали, как уничтожают технику врага в районе Покровска и на Запорожье. Видео

Напомним, по данным Генштаба, накануне потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 37 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 51 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты и 79 автомобилей оккупантов.

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