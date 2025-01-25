ВСУ отминусовали 1650 оккупантов, 37 ББМ и 14 артсистем армии Путина за сутки – Генштаб

Украинские воины накануне уменьшили путинскую армию на 1650 оккупантов. Также уничтожены почти две сотни единиц военной техники и вооружений врага.

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Среди них – 14 артиллерийских систем и 37 ББМ. Обновленные данные по потерям России в войне против Украины на утро 25 января обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины отминусовали 1650 российских захватчиков, так что общие боевые потери вражеской армии в живой силе к утру 25 января достигли 828 470 человек.

Также Силы обороны лишили вражеские войска 190 единиц военной техники и вооружений.

В частности, поражены:

семь танков (всего уничтожено их 9 859)

(всего уничтожено их 9 859) 37 боевых бронированных машин (20 545)

14 артиллерийских систем (22 309)

(22 309) 51 БПЛА оперативно-тактического уровня (23 213)

(23 213) две крылатые ракеты (3 053)

(3 053) 71 единиц автомобильной техники и автоцистерн (35 071)

Неизменным пока остается количество уничтоженных РСЗО (1 263), средств ПВО (1 050), самолетов (369), вертолетов (331), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и специальной техники (3 715).

Напомним, накануне дроны СБУ и ССО нанесли удары по объектам в Рязанской области. Поражен один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих заводов, а также местная ТЭС.

Также сообщалось, что в оккупированном Бердянске подорвали трех ФСБшников: партизаны активировали взрывное устройство, когда те садились в авто. Двое россиян уже умерли, третий в тяжелом состоянии находится в больнице.

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