'Этот НПЗ – один из самых больших в России': в СБУ раскрыли детали 'бавовны' в Рязани и рассказали об ударе по ТЭЦ

В ночь на 24 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций нанесли удары в Рязанской области РФ. Поражён один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов – Рязанский НПЗ, а также Рязанская ТЭЦ.

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На эти объекты прилетели украинские дроны. Об этом сообщает источник OBOZ.UA в СБУ.

Одной из целей для дронов СБУ и ССО ночью стали мощности Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Этот НПЗ является одним из самых больших в России: он может перерабатывать 17 млн тонн нефти в год.

По данным источника, после визита украинских беспилотников на этом НПЗ горят минимум три резервуара. Также пожар, возникший в результате ударов БпЛА, охватил цех, где находится установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные жители писали в соцсетях, что насчитали более 50 взрывов.

Также украинские дроны "заглянули" на нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и на рязанскую ТЭЦ.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает вводить действенные "дроновые санкции" против предприятий российского ВПК и нефтяного сектора в российском тылу. Работа над ослаблением военных способностей врага будет продолжаться", – сообщил источник OBOZ.UA в спецслужбе.

Напомним, минувшей ночью в Подмосковье, Курске, Рязани и Брянске раздавались мощные взрывы. Россияне пожаловались на массированную атаку по НПЗ, а российские пропагандисты писали, что на территорию РФ летели "от 200 до 400 украинских дронов одновременно".

Между тем в минобороны заявили, что "сбили" 121 дрон. Из них 20 якобы удалось уничтожить над Рязанской областью.

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