23 января в российском Курске прогремели мощные взрывы. Местные жители заявляют, что это самый массовый удар беспилотных летательных аппаратов за последние месяцы.

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Тем временем кремлевские пропагандисты активно сообщают о "работе ПВО". Об этом свидетельствуют сообщения в российских Telegram-каналах.

По данным росСМИ, от 200 до 400 украинских дронов одновременно летят на территорию России. Этот налет называют одним из самых масштабных за последнее время.

Между тем, жители Курска сообщают, что город уже "ловит подарки", имея в виду точные удары БПЛА.

Очевидцы утверждают, что звуки взрывов были слышны в разных районах города, а небо над Курском освещали вспышки от работы ПВО.

Хотя официальные российские власти обычно пытаются умалять значение атаки, эти взрывы там пока не комментировали.

Напомним, в ночь на 21 января в РФ пожаловались на атаку БПЛА по Смоленску. Взрывы раздались в районе, где размещается авиационный завод.

Как сообщал OBOZ.UA, в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив, который использовался для поставки оружия, техники и боеприпасов российской армии. Инцидент произошел 18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручье".

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