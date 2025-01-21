Дроны атаковали авиационный завод в российском Смоленске: там вспыхнул пожар. Видео

В ночь на вторник, 21 января, дроны атаковали российский город Смоленск. Под прицелом находился авиационный завод в Заднепровском районе города.

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Там после попадания БПЛА вспыхнул пожар. Информацию об этом распространяли местные паблики, а также подтвердил украинский канал monitor.

"Одной из целей атаки БПЛА ВСУ мог стать авиационный завод в Заднепровском районе города. Основная часть взрывов гремит именно там", – писали в сети.

В Смоленске после взрывов наблюдаются перебои с электричеством. Также, по словам россиян, на некоторое время пропала вода.

Вследствие работы российской ПВО обломки БПЛА рухнули на крышу многоэтажки, она загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Смоленской области в ночь на 4 января 2025 года пожаловались на атаку дронов. Взрывы раздавались в городе Сафоново, где находится предприятие "Авангард", задействованное в производстве твердотопливных ракет и бронетехники для российской оккупационной армии.

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