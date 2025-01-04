Под прицелом могло быть 'особое' предприятие: в Смоленской области пожаловались на атаку дронов. Видео

В Смоленской области в ночь на 4 января 2025 года пожаловались на атаку дронов. Взрывы, в частности, звучали в городе Сафоново.

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Там расположено предприятие "Авангард", задействованное в производстве твердотопливных ракет и бронетехники для российской оккупационной армии. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил о "сбитии 5 БпЛА", в сети же россияне обсуждают громкую ночь.

Около полуночи по киевскому времени Анохин рассказывал в своем Telegram-канале о "пресечении атаки 2 БпЛА ВСУ" над Сафоновским и Ершичским районами Смоленской области. Также он делился "предварительными данными" об отсутствии разрушений и пострадавших.

К утру количество "сбитых вражеских БпЛА" в сообщениях Анохина возросло до 5 (уже без конкретики о районах, где работала ПВО), также возросла и его уверенность в том, что "на земле пострадавших и разрушений нет".

Тем временем в местных чатах пишут о дроновой атаке на город Сафоново.

Там расположено предприятие "Авангард" из состава НПО машиностроения: с 2013 года оно вошло в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Не исключено, что именно "Авангард" мог быть целью атаки.

В открытых источниках отмечено, что АО "Авангард" является крупным российским производителем крупногабаритных изделий из стеклопластика, а также продукции из пластмасс и резины. В тех же открытых источниках содержится и информация, указывающая на то, чем именно "Авангард" мог "привлечь" украинские беспилотники. На этом предприятии производят транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет, а также элементы брони и противорадиационной защиты для бронетехники.

Не удивительно, что с марта 2022 года завод, помогающий производить летящие на украинские города ракеты, попал под санкции США. Включение "Авангарда" в санкционный список тогда аргументировали тем, что "предприятие проектирует, разрабатывает и производит оружие, которое путинские военные используют для нападения на Украину"

В апреле того же года "Авангард" попал также под санкции Канады – за оказание косвенной или прямой поддержки оккупационной армии РФ и то, что предприятие "является соучастником боли и страданий, вызванных бессмысленной войной Владимира Путина в Украине".

23 февраля 2024 года предприятие было внесено в санкционный список стран Евросоюза из-за производства бронетехники и ракет, которые используются Россией в агрессивной войне против Украины. Оно также находится под санкциями всех стран ЭС, а также Великобритании, Швейцарии, Японии и Украины.

Напомним, ранее россияне пожаловались на удар по Белгородской области. Местный губернатор заявил о пострадавшем и о том, что в одном из населенных пунктов "пропал свет" и "поврежден газопровод".

Также на днях стало известно о последствиях удара по нефтебазе в Смоленской области РФ. Ее атаковали сразу 11 дронов.

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