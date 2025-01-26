Воины 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ с HIMARS нанесли удар по сосредоточению личного состава армии РФ в Курской области. "Бавовна" с использованием кассетных боеприпасов нейтрализовала врага, докучавшего защитникам своими штурмами.

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Прибегая к отступлению, украинские войска заманили атакующих россиян в сокрушительную засаду, пишет американское издание Forbes. Видео ударов еще несколько дней назад опубликовали в официальных соцсетях 225 ОШБ.

Защитники отметили, что войска РФ несколько дней подряд пытались штурмовать этот участок фронта на Курщине. Но благодаря усилиям штаба батальона была разработана операция, которая предусматривала создание условий для огневого поражения и зачистки этого сектора.

"Ключевым моментом стал точный расчет времени каждого этапа действий. Когда враг, поверив в свой "успех", стянул значительные силы в этот квадрат, по ним был нанесен прицельный удар кассетными боеприпасами из HIMARS. Удар уничтожил значительную часть живой силы врага, а наши группы вернулись, чтобы завершить зачистку территории", – говорится в сообщении 225-го батальона.

Там добавили, что не часто они могут раскрыть детали подобных операций, но в этот раз удалось показать, как работает слаженность, тактика и современное вооружение в руках ВСУ.

Со своей стороны Forbes пишет, что хитрую операцию украинские воины провели недалеко от села Свердликово в Сдуджанском районе на западе России. Для поражения российских сил они использовали ракету M30/31 (высокоточный реактивный снаряд семейства GMLRS с кассетными боевыми элементами).

"Когда чрезмерно самоуверенные россияне бросились вперед к полосе деревьев, вероятно считая, что они наконец-то возьмут под свой контроль противоречивое село, украинская реактивная установка прицелилась. Удар по врагу наблюдал украинский беспилотник, зафиксировавший, как ракета M30/31 разбрасывала десятки снарядов размером с гранаты по линии деревьев", – прокомментировали аналитики.

Они подчеркнули, что засада, которая стала результатом тщательной координации между штабом батальона и его передовыми ротами и прилегающей артиллерийской бригадой, помогает объяснить, почему потери России и Северной Кореи были так высоки за последние три месяца. В частности, после того, как 60-тысячная российская армия в Курской области удвоила свои усилия, чтобы отбросить 20 000 украинских войск с территории площадью около 647 кв. км – выступа, которое ВСУ заняли под Курском с августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года Силы обороны Украины нанесли удар из HIMARS по российскому штабу на оккупированной части Запорожской области. В тот момент захватчики как раз проводили совещание, в результате атаки были ликвидированы три российских офицера.

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