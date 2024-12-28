ВСУ нанесли удар из HIMARS по штабу армии РФ на оккупированном Запорожье, уничтожив трех высокопоставленных офицеров – ISW

Силы обороны Украины недавно нанесли удар с HIMARS по российскому штабу на оккупированной части Запорожской области. Там захватчики как раз проводили совещание.

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В результате атаки были ликвидированы три российских офицера. Об этой и еще одной дерзкой операции украинских воинов рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что результативный удар из HIMARS украинские силы нанесли после недавних заявлений о подготовке россиянами к возобновлению наступательных действий на Запорожье. Под украинским ударом оказался российский штаб, где захватчики как раз собрались на совещание.

Об ударе 27 декабря сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Кроме военной разведки, участие в подготовке "денацификации" личного состава вражеской армии приняли СБУ, Вооруженные силы Украины и ОГВ "Таврия"

Сначала в ход пошли HIMARS, далее место удара – штаб, где российское командование 4 гвардейской военной базы собралось на совещание – "отполировали" ударами дронов.

"Сообщается, что в результате обстрела погибли командир российского 1-го батальона 135-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия) капитан Дмитрий Нагорный, заместитель начальника штаба разведки 135-го мотострелкового полка капитан Григорий Крохмалев и командир зенитной батареи 4 гвардейской военной базы капитан Юрий Фомин.

Практически одновременно с этим российские Z-блогеры начали распространять рассказ о "коварстве" украинцев, которые "под видом доставки гуманитарной помощи заманили российских офицеров в тыл оккупированной части Запорожской области", а затем "нанесли комбинированный удар по офицерам из БПЛА и HIMARS".

Однако в ISW считают, что эта "трагическая" история не связана с ликвидацией офицеров 4 военной базы россиян и является реализацией совершенно другой украинской операции.

"Русский милблогер утверждал, что украинские силы знали личную информацию офицеров, включая то, с кем они общались, их друзей и кто раньше доставлял им гуманитарную помощь, и что украинские силы провели подобную операцию против другого неопределенного российского подразделения 27 декабря", – отметили в ISW.

Напомним, ранее в ГУР заявляли, что установили личности оккупантов, причастных к казни украинских военнопленных под Работино на Запорожье в мае этого года. Все они – служащие 70 мотострелкового полка ВС РФ, дислоцирующегося в Шали в Чечне. Среди них – полный тезка ликвидированного на Запорожье оккупанта, капитан Нагорный Дмитрий Олегович, который на момент совершения этого преступления командовал 2 батальоном 70-го мотострелкового полка РФ.

70 полк, как и 135-го мотострелковый полк, и 4 военная база – являются составляющими 58 общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

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