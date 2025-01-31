'Могут пересмотреть тактику': эксперт объяснил отвод северокорейских военных с линии фронта под Курском

Решение руководства армии русских оккупантов об отводе с передовой северокорейских солдат вполне уместно. На фоне ужасных потерь среди военных КНДР – напомним, что они вместе с россиянами пытаются воевать против ВСУ на Курске в РФ – переформирование подразделений является "прагматическим решением".

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Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Эксперт подчеркнул: солдат Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине, но это не значит, что их отправили домой. Возможно, захватчики просто изменяют тактику.

"Их увели в тыл, а это совсем другое, чем вывели вообще. Судя по тому количеству понесенных корейцами потерь, это вполне прагматичное решение – отвести на переформирование", – отметил господин Лакийчук, напомнив, что любое подразделение с 50% потерь считается не боеспособным, а именно такие потери среди северокорейских солдат в РФ.

Однако не стоит ожидать, что на Курском или других направлениях военные КНДР больше не появятся.

"Их изрядно потрепали, то, конечно, была необходимость их отвести для того, чтобы либо сплотить и снова бросить в бой, либо пополнить. Сейчас много говорят о том, что Ким Чен Ын хочет прислать еще одну партию корейцев", – напомнил Лакийчук.

Он отметил, что здесь главный вопрос состоит в том, сколько диктатор КНДР пришлет россиянам того подкрепления.

Так или иначе, но тех корейцев, которые есть у РФ, "для более мощного наступления точно недостаточно".

"В составе русской армии, оккупационной, они действовали интегрированными в российские соединения, в том числе в 810-ю бригаду морской пехоты. Это так называемая "Севастопольская", которая тоже понесла серьезные потери. Возможно, корейцев отвели на перегруппировку и пополнение, и их вернут на фронт в той же роли. Но возможно, что пересмотрят тактику их применения с учетом не очень хорошего для них опыта", – объяснил эксперт.

По его прогнозам солдат КНДР могут использовать не как пехоту (как сейчас), а как отдельные спецподразделения.

"Они же по корейским понятиям спецназовцы. То есть возможно их использование в качестве диверсионно-разведочных групп. Возможны и другие варианты. Но ведь они не знают театра (военных действий). И вообще у окупантов сейчас на Курщине довольно сложная ситуация с нехваткой личного состава", – отметил эксперт.

Господин Лакийчук отдельно подчеркнул: Курская операция ВСУ не только не дала развить оккупантам успех на севере Украины (речь идет о наступлении на Харьковщину), но и "предотвратила наступательную операцию на Южном фланге, на Запорожье".

Таким образом, успешные боевые действия ВСУ на Курске в пользу Украины не только на тактическом уровне, но и с точки зрения стратегии.

"Уничтожать врага на Курщине, по-моему, это было правильное решение", – добавил господин Лакийчук.

Как сообщал OBOZ.UA, Ким Чен Ын уже утвердил отправку в Россию подкрепления, причем вторая волна солдат КНДР может быть не последней в 2025 году.

Каков результат трех месяцев боев с участием северокорейцев, узнайте из материала совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

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