КНДР ускорила подготовку дополнительных войск к отправке в Россию – разведка Южной Кореи

Потери войск Северной Кореи в Курской области составили не менее 300 военных убитыми и около 2700 ранеными. В настоящее время Пхеньян ускоряет подготовку к отправке в Россию дополнительных сил.

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Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщили в южнокорейском информационном агентстве Yonhap. Также разведка утверждает, что в КНДР идет подготовка к запускам с применением передового оружия – спутника-шпиона или межконтинентальной баллистической ракеты.

В Сеуле отмечают, что из 11-тысячной северокорейской военной группировки, развернутой в Курской области РФ, было убито по меньшей мере 300 солдат, еще около 2700, по данным южнокорейской разведки, были ранены. На фоне потерь и появления пленных из КНДР Пхеньян ускоряет подготовку к дополнительному развертыванию своих войск в России.

"Поскольку прошло около четырех месяцев после развертывания войск в войне между Россией и Украиной, предполагается, что (Северная Корея) ускоряет подготовку к дополнительным мерам и развертыванию на фоне многочисленных потерь и появления пленных", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ( JCS).

Также, по данным южнокорейской разведки, Северная Корея продолжает подготовку к запускам с применением передового оружия, такого как спутник-шпион или межконтинентальная баллистическая ракета. Впрочем, на данный момент неизбежных признаков таких запусков нет.

"Хотя никаких неизбежных признаков запуска ракеты не обнаружено с момента вступления Трампа в должность, подготовка (КНДР) к запуску спутника-шпиона или межконтинентальной баллистической ракеты, похоже, продолжается", — заявили военные Южной Кореи, не вдаваясь в подробности.

Также в JCS констатировали, что КНДР может в любой момент возобновить провокации с применением баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет или воздушных шаров с мусором.

"Учитывая, что Север совершал внезапные провокации в зависимости от своих потребностей, военные не исключают возможность таких провокаций и усилят наблюдение и готовность во время праздника", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Forbes заявили, что КНДР укрыла пусковые установки в грузовиках, их используют на войне против Украины. Впервые эта техника была представлена на параде в Пхеньяне в 2023 году, в настоящее время она находится в Курской области РФ.

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