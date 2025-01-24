КНДР спрятала пусковые установки в грузовиках, их используют на войне против Украины – Forbes

Северная Корея якобы передала государству-агрессору России реактивные системы залпового огня, замаскированные под гражданские грузовики, для их использования в войне против Украины. Впервые эта техника была представлена на параде в Пхеньяне в 2023 году, сейчас она находятся в Курской области РФ.

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Об этом сообщает Forbes. Во время парада армия КНДР продемонстрировала всевозможные гражданские грузовики и самосвалы с спрятанными в них реактивными системами залпового огня. Такой грузовик был замечен на Курщине, в сети опубликовали соответствующее видео.

Это РСЗО, которая состоит из пусковой установки для двенадцати 122-мм снарядов типа "Град", и располагается внутри фуры обычного грузовика.

Эта пусковая установка-неведимка является пятой большой машиной, которую Северная Корея развернула в России вместе с северокорейским 11-м армейским корпусом, который на момент прибытия в октябре имел 12 тысяч солдат, но с тех пор потеряли треть из них в пехотных штурмах украинских позиций", – говорится в материалах.

Издание пишет, что пусковая установка в грузовом автомобиле – это странная система потенциально ограниченной пользы. Скрытие пусковых установок в гражданских грузовиках может помочь этим средствам занять позицию перед тем, как "коварно атаковать неподготовленного врага".

В то же время, это, очевидно, не поможет им избежать украинской артиллерии и беспилотников на поле боя, где российские войска уже используют много тысяч гражданских машин в военных целях.

Автор отмечает, что пусковые установки, спрятанные в грузовиках, вероятно, не будут иметь большого значения в битве за Курскую область. Поскольку они базируются на нескрываемой северокорейской пусковой установке БМ-21, "система имеет более низкую точность, чем обычная артиллерия, и не может быть использована в ситуациях, требующих точности".

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время КНДР отправит военную помощь в Курскую область. Речь идет о ракетных и артиллерийских войсках. Также армия РФ может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

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