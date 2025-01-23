'У них много таких систем': КНДР передаст России дополнительные баллистические ракеты и гаубицы, – Буданов

Северокорейский диктаторский режим продолжает снабжать российскую армию не только живой силой, но и военной техникой. Ожидается, что в ближайшее время КНДР направит подкрепление в Курскую область.

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В основном это будут ракетные и артиллерийские войска, которые обычно управляют сотнями ствольных и реактивных артиллерийских систем. Об этом в интервью The War Zone сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, российская армия также может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23. Буданов подчеркнул, что артиллерия используется для поддержки как северокорейских, так и российских операций, в то время как ракеты предназначены исключительно для российских операций.

Начальник ГУР сообщил, что в течение 2024 года КНДР предоставила путинской армии 148 баллистических ракет KN-23, активно применяемых для ударов по территории Украины. В 2025 году Северная Корея может передать РФ еще 150 таких ракет. При этом северокорейские военные специалисты помогают россиянам использовать эти оперативно-тактические ракетные комплексы.

Кроме того, за последние три месяца КНДР предоставила России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М-1989 "Коксан" и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991. Буданов подчеркнул, что в будущем Северная Корея может отправить России еще по крайней мере столько же артиллерийских систем.

"У них еще много таких систем. 170-миллиметровое оружие обладает мощным боекомплектом и хорошей способностью. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой", – сообщил Буданов.

Ранее сообщалось, что пусковые установки M1991 могут нести серьезную угрозу оборонительным сооружениям и гаубицам ВСУ. Не менее тревожно то, что с помощью M1991 россияне могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

Напомним, к северокорейцам, которые воюют против Украины в Курской области РФ, может прибыть подкрепление в течение следующих двух месяцев. Новые военнослужащие из КНДР восполнят потери в рядах северокорейской армии.

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