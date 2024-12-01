РФ получила от КНДР ракетные установки, угрожающие украинским городам – Forbes

Страна-террорист Россия продолжает получать от КНДР вооружение для продолжения агрессии против Украины. Кроме реактивных систем залпового огня и миллионов боеприпасов, Пхеньян передал путинским войскам ракетные установки М1991.

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Такие системы вооружения позволяю обстреливать цели на расстоянии до 60 км. Об этом сообщает Forbes.

В целом с начала полномасштабной войны диктаторский северокорейский режим передал россиянам порядка 100 артиллерийских систем. Ранее аналитики подтвердили переброску из КНДР в РФ ракетных установок M1989. Эти системы стреляют 170-мм боеприпасами на расстояние около 40 км.

Также Пхеньян передал российским оккупантам 240-миллиметровую ракетную установку M1991. В отличие от предыдущей версии эта систем способна поражать цели на расстоянии до 60 км, что несет серьезную угрозу многих прифронтовым населенным пунктам в Украине.

Аналитики предупредили, что северокорейские M1991 превосходят почти все артиллерийские системы в украинском арсенале. Исключением являются лишь американские высокомобильные ракетные системы HIMARS.

Находясь на вооружении России, пусковые установки M1991 могут нести серьезную угрозу оборонительным сооружениям и гаубицам ВСУ. Не менее тревожно то, что с помощью M1991 россияне могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

Стоит отметить, что российские войска регулярно используют вооружением из Северной Кореи для обстрела украинских мирных жителей. В частности, путинские войска использовали уже десятки северокорейских баллистических KN-23 для ударов по гражданской инфраструктуре.

Напомним, Россия по состоянию на конец ноября получила от Северной Кореи более 100 ракет KN23. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в этих рактеах есть западные компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими днями ранее в ГУР заявили, что Северная Корея с 3 октября 2023 года активно передает военную технику России. КНДР уже предоставила агрессору более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа KN23/24.

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