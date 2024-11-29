ГУР: КНДР уже поставила России 100 баллистических ракет и более 100 артсистем

Северная Корея с 3 октября 2023 г. активно передает военную технику России. КНДР уже передала РФ более 100 артиллерийских систем и как минимум такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР). Согласно данным ГУР, с 3 октября КНДР начала передавать России артиллерийские системы и боеприпасы.

На сегодняшний день поставлено:

Более 100 единиц артиллерийских систем, в том числе: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989 "Koksan" и 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991.

Более 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

Также Россия получила более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов большого калибра.

По информации ГУР, по меньшей мере 60 единиц САУ М-1989 "Koksan" были перемещены из КНДР в Россию, часть из которых, вероятно, доставлена в Саратовское Военно-артиллерийское командное училище (ВАКУ). Это может свидетельствовать о намерении России обучать личный состав эксплуатации этой техники.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", – сообщили в ведомстве.

Напомним также, что КНДР уже отправила своих солдат в РФ: они воюют в Курской области, где идет операция ВСУ, также их присутствие зафиксировали в Белгородской области.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября во время своего визита в Брюссель заявил, что вовлечение Северной Кореи в войну в Украине требует решительной реакции. Он заверил, что такая реакция будет оказана. Это заявление Блинкен сделал после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами Североатлантического союза и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын отдал приказ начать массовое производство дронов-камикадзе в КНДР. Вероятно, соответствующие технологии Пхеньян получил от Москвы.

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