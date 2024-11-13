'Получит жесткий ответ': Блинкен в Брюсселе раскритиковал участие войск КНДР в войне против Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября во время своего визита в Брюссель заявил, что вовлечение Северной Кореи в войну в Украине требует решительной реакции. Как он заверил, такая реакция будет дана.

Видео дня

Такое заявление Блинкен сделал после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами Североатлантического союза и Европы. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Сегодня у нас была очень продуктивная дискуссия по поводу нашей длительной поддержки Украины в условиях продолжающейся российской агрессии. Кроме того, [был разговор] относительно этого дополнительного элемента КНДР, северокорейских сил, вовлеченных в войну, а теперь буквально в бой, который требует и получит жесткий ответ", – заявил Блинкен.

По данным украинских, южнокорейских и западных разведок, КНДР отправила в Россию около 11 тысяч своих военных. Часть из них, по словам украинских чиновников, уже участвовала в боевых действиях в Курской области России, где Украина сохраняет контроль над некоторыми территориями.

В Брюсселе Блинкен и Рютте обсудили важность усиления поддержки Украины со стороны европейских союзников США. Этот вопрос стал особенно актуален после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может повлиять на уровень американской поддержки в будущем.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 12 ноября отправился в Брюссель для переговоров с союзниками в Европе, чтобы обсудить поддержку Киева. В администрации президента Джо Байдена говорят, что прилагают все усилия, "чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции" перед приходом к власти Дональда Трампа.

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух – воздух" MICA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!