Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage в начале 2025 года – La Tribune

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В ней будет три самолета, которые будут оснащены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач.

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Также они получат ракеты класса "воздух-воздух" MICA. Об этом сообщает французское издание La Tribune, ссылаясь на собственные источники.

Как говорится в статье, эта информация "никогда не объявлялась ни Елисейским дворцом, ни министерством вооруженных сил".

8 октября министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Mirage 2000-5, которые Париж намерен поставить в Украину, будут доставлены не ранее первого квартале 2025 года, поскольку необходимо еще модифицировать самолет и обучить пилотов и механиков.

Как сообщает газета, поомимо ракет класса "воздух-воздух" Mica, первые три Mirage 2000-5 для Украины будут вооружены бомбами AASM (Safran) для воздушных ударов и крылатыми ракетами Scalp – по просьбе украинцев.

Также на вооружении будут две 30-мм пушки.

В настоящее время на вооружении ВВС Франции находится 26 самолетов Mirage 2000-5. Оснащенные для воздушного боя, они будут летать под украинским флагом и ​​сначала должны быть оснащены "новым оборудованием", уточнил ранее Лекорню.

К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы для противодействия российским помехам. Эти самолеты будут модифицированы на авиабазе Казо на юго-западе Франции, а пилоты и механики, необходимые для работы на этих самолетах, проходят подготовку на базе Нанси на востоке Франции.

Франция также участвует в подготовке на базе Казо украинских пилотов для полетов на американских боевых самолетах F-16, напоминает газета.

Что известно об истребителях Mirage 2000-5

Mirage 2000 – многоцелевой одномоторный реактивный истребитель, основной боевой самолет воздушных сил Франции в конце 20 – начале 21 века.

До 2030 года Франция намерена заменить свой флот "Миражей" на новые истребители Rafale. По данным Reuters, Париж также пытается убедить другие страны, у которых есть самолеты "Мираж", поставлять их Украине.

В целом истребитель Mirage 2000-5 оснащен такими ракетами:

– "воздух – воздух" MICA с дальностью до 80 км и инфракрасной или радиолокационной головкой самонаведения;

– противокорабельная Exocet с дальностью до 50-70 км в зависимости от высоты полета;

– "воздух – земля" SCALP с дальностью до 500 км без экспортных ограничений;

– противорадиолокационная AS37 Armat с дальностью до 120 км.

РЛС самолета производителя Thales позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 130 км. Она может одновременно сопровождать до восьми целей и вести огонь по четырем из них.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев анонсировал передачу Mirage 2000 Украине в следующем году. Он также рассказал, что Париж возьмет на себя обучение пилотов для этих самолетов.

О решении передать истребители в июне объявил президент Эммануэль Макрон. Тогда он сказал, что программа подготовки пилотов должна завершиться к концу 2024 года.