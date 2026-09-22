"Инфильтрация в ад": в Донецкой области бойцы ССО взяли в плен двух оккупантов, остальных уничтожили. Видео
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На Донецком направлении военнослужащие Сил специальных операций пополнили обменный фонд двумя российскими оккупантами. Остальных захватчиков ликвидировали.
Об этом сообщили в Telegram-канале Сил спецопераций. Эффективную операцию провели бойцы группы специального назначения 8-го полка ССО.
Что известно
Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд. В Донецкой области военнослужащие группы специального назначения 8-го полка ССО взяли в плен двух российских захватчиков, еще двоих – уничтожили.
"Инфильтрация в ад": в Донецкой области спецназовцы взяли в плен двух оккупантов, остальных уничтожили. В ходе боевых действий на донецком направлении группа специального назначения 8-го полка ССО уничтожила двух военнослужащих противника, еще двоих – взяла в плен", – говорится в материале.
После этого, проанализировав показания пленных и данные с изъятых носителей, спецназовцы установили местонахождение ещё одной инфильтрированной группы врага из четырёх человек. Впоследствии ее уничтожили прицельным ударом артиллерии.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что операторы Сил специальных операций ВС Украины провели специальные действия на Донецком направлении. В ходе операции украинские военные взяли в плен одного российского военнослужащего и получили разведывательные материалы.
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