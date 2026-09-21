В последнее время я все чаще задумываюсь о том, что мы слишком узко подходим к вопросу оборонной промышленности.

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Обычно дискуссия сводится к тому, сколько нужно произвести дронов, ракет, средств РЭБ, перехватчиков или боеприпасов.

Но современная война показывает другое: сильная оборонная промышленность начинается не с оружия. Она начинается с промышленной экосистемы.

За каждым современным беспилотником стоят двигатели, электроника, оптика, датчики, материалы, программное обеспечение, аккумуляторы и десятки компонентов.

За ракетой стоят двигателестроение, химия, металлургия, точная механика, системы наведения и радиоэлектроника.

За возможностью производить все это серийно стоят станки, инженеры, университеты, лаборатории, финансирование и международные цепочки поставок.

Именно поэтому я не очень верю в модель, при которой можно отдельно построить мощный ОПК, не развивая всю технологическую и промышленную базу страны.

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Для Украины это особенно важно.

Мы уже создали огромное количество решений в сфере defence-tech и научились чрезвычайно быстро проходить путь от проблемы на поле боя до прототипа.

Следующий этап значительно сложнее.

Нужно научиться превращать технологические решения в крупную промышленность.

Это означает собственные компоненты там, где они критически важны. Серийное производство. Инвестиции в производственное оборудование. Подготовку инженеров. Интеграцию украинских предприятий в европейские цепочки поставок. Совместное производство с международными партнерами.

Именно здесь defence и dual-use фактически перестают быть отдельной отраслью.

Развитие оборонных технологий может создавать спрос на новое машиностроение, электронику, материаловедение, робототехнику, авиационные технологии, космические системы и программное обеспечение.

После войны эти компетенции никуда не должны исчезнуть.

Наоборот, они должны стать основой новых украинских технологических компаний, которые будут работать не только на внутренний оборонный рынок, но и конкурировать на мировом рынке.

Поэтому для меня вопрос развития ОПК давно уже не только вопрос обороны.

Это вопрос того, какую экономику Украина будет строить в ближайшие 20 лет.

Если мы сможем превратить сегодняшнюю динамику украинских инженеров и предпринимателей в системный промышленный потенциал, война, которая сегодня заставляет нас создавать технологии для выживания, может оставить Украине одну из сильнейших технологических экономик в Европе.