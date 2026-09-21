Почему россиянам выгодно, чтобы вы думали, что удары по российской территории и по москве в частности не имеют значения, ведь по Киеву, Сумам, Харькову, Херсону и Запорожью тоже наносятся удары?

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Потому что, если вы гордитесь ростом потенциала Сил обороны, значит, вы поддерживаете свою армию, укрепляете военно-гражданское сотрудничество, повышаете авторитет Вооруженных Сил среди народа Украины. И этим вы СИЛЬНО УКРЕПЛЯЕТЕ моральный дух и армии, и гражданского населения.

Когда же вы отрицаете успехи Сил обороны, потому что они не смогли защитить ваш город от ракетного террора, вы становитесь послом россии в Украине. По собственной воле вы становитесь рупором путина и своим ртом озвучиваете его слова.

Вы буквально начинаете ослаблять украинское общество и его готовность к сопротивлению, когда говорите, что удары по москве неважны, потому что по Киеву тоже прилетают ракеты. После такого принижения успехов украинской армии часть людей делает вывод, что армия россии – сильная, а Украины – слабая.

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Вы буквально помогаете российской пропаганде, ведь она ищет любые возможности, чтобы подорвать веру украинцев в свою армию, а вы сами, даже не за деньги, а из собственной глупости, начинаете ругать ПВО, которое не сбило ракету, которую просто нечем сбивать.

У меня есть миллион вопросов к высшим должностным лицам, которые обещали 3000 "Фламинго" еще в прошлом году, а сейчас рассказывают о каких-то проектах украинской антибаллистики, которые полетят через две-три недели.

Но если "Фламинго" куда-то летит и долетает, для меня это праздник, потому что у свиномордов будет меньше заводов, меньше производства оружия, меньше топлива. А значит, российская военная машина станет слабее, и больше наших собратьев останутся живы и здоровы.

Каждый удар по москве, по россии, по объектам в глубоком вражеском тылу – это ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПОСОБНОСТИ украинской армии. Это гордость и слава военных, которые показывают результат без денег, без средств, без людей, работающих на пределе своих сил и возможностей. Мне искренне жаль людей, которые этого не понимают.