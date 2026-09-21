Россия нанесла удар по самому старому корпусу Запорожского национального университета, произошел пожар: Зеленский отреагировал на атаку

В ночь на 21 сентября российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью беспилотниками. В результате обстрела были повреждены два девятиэтажных дома, самый старый корпус Запорожского национального университета, а также разрушен торговый центр.

Видео дня

Об этом сообщили начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин и председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. На данный момент известно о пяти пострадавших. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Что известно

Под атакой оккупантов этой ночью в Запорожье оказались два девятиэтажных жилых дома, торговый центр, а также третий, старейший корпус Запорожского национального университета, который имел историческую и архитектурную ценность и внесен в перечень памятников архитектуры и градостроительства местного значения.

Повреждены многоэтажки

В результате удара РФ по Запорожью повреждены два многоэтажных дома – там разрушены фасады, окна, балконы, сообщил Иван Федоров. На данный момент известно о пяти пострадавших – трех мужчинах и двух женщинах. Они получили травмы, когда оккупанты поразили жилые многоэтажные дома.

Главные истории дня

"Четыре человека получили травмы в результате попадания в один из многоэтажных домов. Еще один человек пострадал в другом", – отметил глава Запорожской ОГА.

Он добавил, что все службы работают на местах, ликвидируют последствия ударов и оказывают людям помощь.

Россияне поразили историческое здание университета

Оккупанты поразили дронами один из корпусов университета в Запорожье. Это самый старый корпус, построенный в 1902–1903 годах, который, помимо образовательной, имеет еще историческую и архитектурную ценность и внесен в перечень памятников архитектуры и градостроительства местного значения.

На месте удара разразился мощный пожар, огонь охватил крышу и внутреннюю часть здания, на видео видны значительные разрушения. Издание "Запорожские вести" отметило, что фактическое состояние корпуса и возможность его восстановления должны установить специалисты после завершения аварийных работ.

Таким образом, россияне нанесли удар не только по образовательной инфраструктуре Запорожья, но и по исторической среде города.

Россияне разрушили торговый центр

Также этой ночью в Запорожье под атаку оккупантов попал один из торговых центров, сообщил Иван Федоров. В месте попадания разразился мощный пожар.

Зеленский отреагировал на атаку

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью и Харьковской области. Он подчеркнул, что Россия не сбавляет темп эскалации и посылает много сигналов о готовности расширить войну. Все это происходит на фоне того, что стабильность в мире уже разрушена этой войной.

"С вечера велся очень жестокий и целенаправленный российский обстрел Запорожья. Повреждены жилые девятиэтажки, корпус университета, торговый центр и котельная. На данный момент известно о пяти раненых, часть жителей эвакуирована", – написал президент.

По его словам, нужно и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы положить конец этой войне. Он подчеркнул, что каждый ответный шаг и дальнобойные санкции – это давление, которое реально работает, и мир это чувствует. Также параллельно с этим должна работать и дипломатия.

"На Генассамблее ООН будем говорить о том, как совместными усилиями прийти к миру. Это главная задача, которой должны заниматься все лидеры. Спасибо всем, кто помогает", – отметил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские захватчики в течение всего дня 17 сентября обстреливали областной центр Запорожья. Поздно вечером в четверг оккупанты нанесли удар с помощью дрона по торговому центру "Амстор" в городе. На месте возник крупный пожар.

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