В Запорожье "Шахед" попал в крупный торговый центр, вспыхнул пожар: все подробности. Фото и видео

Российские захватчики в течение всего дня 17 сентября наносят удары по областному центру Запорожья. Поздно вечером в четверг оккупанты нанесли удар с помощью дрона по торговому центру "Амстор" в городе.

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На месте возник крупный пожар. Об этом сообщили соглава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Удар по ТЦ в Запорожье

Вечером воздушная тревога в городе была объявлена около 22:30. Для Запорожья сообщали именно о дроновой угрозе.

Взрывы в городе прогремели уже в 22:40. Через несколько минут после этого стало известно, что удар пришелся по одному из торговых центров города.

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Глава ОВА Михаил Семикин уточнил, что атаке подвергся супермаркет на правом берегу, и там вспыхнул масштабный пожар.

"Цели террористов в Запорожье сегодня – гражданские предприятия, автобусные остановки и сами автобусы, торговые центры. Рашистские террористические войска уничтожают запасы гречки и соли. Однако не стоит поддаваться панике и скупать продукты в промышленных масштабах", – подчеркнул Семикин.

Он отметил, что на данный момент "информация о пострадавших не поступала", и добавил, что в Запорожье "готовы ко всему", но нужно "учитывать тревожные сигналы".

В свою очередь, в прокуратуре области отметили, что россияне совершили очередное военное преступление, последствия которого уже фиксируются.

Что предшествовало

Днем 17 сентября российские террористы атаковали FPV-дроном пассажирский автобус в Запорожье. В момент удара в салоне находились люди, пострадали пятеро украинцев.

А ночью 17 сентября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате атаки в областном центре пострадали трое мирных жителей.

Утром 15 сентября российские войска также атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара погиб сотрудник "Запорожьеоблэнерго", еще четверо человек получили тяжелые ранения.

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