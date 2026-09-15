В Запорожье в результате вражеской атаки погиб энергетик, есть пострадавшие

Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара погиб сотрудник "Запорожьеоблэнерго", ещё четверо человек получили тяжёлые ранения.

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Также сообщается, что на одном из объектов инфраструктуры после атаки возник пожар. Об этом сообщили руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, а также в ГСЧС.

Атака на энергетическую инфраструктуру

По словам Стасевского, утром шесть российских БПЛА атаковали электросети в Запорожье. В момент удара сотрудники предприятия выполняли работы на оборудовании.

"Россияне убили одного сотрудника "Запорожьеоблэнерго", ещё один получил ранения", – сообщил руководитель компании.

Он уточнил, что погибший энергетик получил смертельные ранения во время выполнения работ. Еще одна сотрудница получила серьезные травмы и была госпитализирована.

В "Запорожьеоблэнерго" выразили соболезнования родным и близким погибшего работника.

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Четыре женщины получили травмы

По данным спасателей, в результате атаки пострадали четыре женщины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, количество пострадавших уточняется.

Также спасатели ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры. На месте удара работали все экстренные службы города.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

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