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В Запорожье в результате вражеской атаки погиб энергетик, есть пострадавшие

Ольга Ганюкова
War
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Погибший энергетик получил смертельные ранения во время выполнения работ
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Утром 15 сентября российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотников. В результате удара погиб сотрудник "Запорожьеоблэнерго", ещё четверо человек получили тяжёлые ранения.

Также сообщается, что на одном из объектов инфраструктуры после атаки возник пожар. Об этом сообщили руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский, а также в ГСЧС.

Атака на энергетическую инфраструктуру

По словам Стасевского, утром шесть российских БПЛА атаковали электросети в Запорожье. В момент удара сотрудники предприятия выполняли работы на оборудовании.

"Россияне убили одного сотрудника "Запорожьеоблэнерго", ещё один получил ранения", – сообщил руководитель компании.

Он уточнил, что погибший энергетик получил смертельные ранения во время выполнения работ. Еще одна сотрудница получила серьезные травмы и была госпитализирована.

В "Запорожьеоблэнерго" выразили соболезнования родным и близким погибшего работника.

Взрывы в Запорожье 15 сентября 2026 года
Взрывы в Запорожье 15 сентября 2026 года
Взрывы в Запорожье 15 сентября 2026 года

Четыре женщины получили травмы

По данным спасателей, в результате атаки пострадали четыре женщины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, количество пострадавших уточняется.

Также спасатели ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры. На месте удара работали все экстренные службы города.

Взрывы в Запорожье 15 сентября 2026 года
Взрывы в Запорожье 15 сентября 2026 года

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

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