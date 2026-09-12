Оккупанты нанесли баллистический удар по "Запорожстали": есть пострадавшие

В ночь на 12 сентября российские войска в третий раз за последний месяц атаковали "Запорожсталь" баллистическими ракетами. Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство.

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В результате атаки четверо работников комбината получили травмы, трое из них были госпитализированы. Об этом сообщила Группа "Метинвест".

Четыре ракеты попали в производственную площадку

В результате очередной атаки повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема и сети предприятия, а также логистическая инфраструктура.

Поскольку после предыдущих атак производственные процессы на комбинате не осуществлялись, угрозы техногенной аварии нет. Количество персонала на территории предприятия во время атаки было существенно ограничено.

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Операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко подчеркнул, что "Запорожсталь" производила чугун и сталь для гражданских нужд и не выпускала продукцию для военных нужд.

"Комбинат не производил продукцию для военных нужд и не размещал на своей территории ничего, что могло бы сделать его военной целью. После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку", – отметил он.

По его словам, масштабы разрушений с каждым ударом растут. Окончательно оценить их пока невозможно, однако предварительно повреждения определяются как критические.

Четверо работников получили травмы

В результате атаки на предприятии нет погибших. В то же время четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести.

Один из пострадавших после оказания первой помощи и осмотра медиками на территории предприятия отказался от госпитализации. Он остался помогать ликвидировать последствия вражеского удара.

Еще трое работников после оказания домедицинской помощи были госпитализированы в городские больницы. У них диагностированы травмы средней степени тяжести.

Предприятие поддерживает связь с медицинскими учреждениями и семьями пострадавших, следит за состоянием работников и оказывает им необходимую поддержку.

На предприятии ликвидируют последствия удара

В настоящее время на "Запорожстали" продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию поврежденных объектов. Это необходимо для определения характера и масштабов разрушений, нанесенных предприятию.

В "Метинвесте" отметили, что в течение последнего месяца Россия неоднократно атаковала гражданские металлургические предприятия группы – "Запорожсталь" и "Каметсталь".

В компании подчеркнули, что повторные удары, остановки производства и новые разрушения свидетельствуют о системном уничтожении украинской промышленности. По словам представителей "Метинвеста", удары нацелены не только на оборудование и производственные цеха, но и на людей, рабочие места и экономическую устойчивость Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли удар дронами по частному сектору Запорожья. В результате удара погибли два человека.

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