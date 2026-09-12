В ночь на субботу, 12 марта, российские оккупационные войска атаковали беспилотниками частный сектор Запорожья. Возникли пожары, зафиксированы разрушения. Одна женщина получила ранения, еще два человека погибли.

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Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. Он отметил, что люди оказались под завалами.

Сначала оттуда достали двух раненых, их осматривали медики. Впоследствии стало известно, что одна из пострадавших скончалась. Затем из-под завалов разрушенного россиянами дома в Запорожье подняли тело мужчины.

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Вследствие атаки РФ погибли 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Ранения получила 59-летняя женщина.

Позже город оказался под ударом российских баллистических ракет, раздались новые взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 11 сентября российская оккупационная армия в очередной раз нанесла удар по Днепру. Целью оккупантов стали частные предприятия и гаражи. В результате атаки пострадали 18 человек.

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